Coronavirus: sintomi, cura, precauzioni. Tutto quello che serve sapere nelle linee guida del Ministero della salute (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cosa sappiamo del Coronavirus? In questi giorni non si parla di altro e tra psicosi e disinformazione, può essere difficile districarsi alla ricerca di notizie corrette. Per questo, il Ministero della salute ha raccolto sul suo sito le più frequenti domande sul tema, rispondendo punto per punto: di cosa si tratta, quali i sintomi, quale le accortezze, quale la cura. InnanziTutto, cos’è un Coronavirus? Si tratta di una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi. Un nuovo Coronavirus (in questo caso il 2019-nCoV) è un nuovo ceppo di Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. La trasmissione può avvenire da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente ... huffingtonpost

