Coronavirus, scatta la quarantena: dove vanno i contagiati (Di venerdì 31 gennaio 2020) Questi giorni sono dominati dalla paura e dalle notizie sul nuovo Coronavirus che sta terrorizzando parte del mondo. I numeri dell’epidemia hanno superato quelli della Sars, i morti da Coronavirus sono oltre 200 e decine di migliaia i contagiati. Non bisogna tuttavia cedere all’isteria di massa: la scienza invita alla calma e a misure preventiva per contrastare la malattia. Per farlo, molti Paesi hanno scelto dove destinare i cittadini rimpatriati provenienti dalla ormai tristemente nota città di Wuhan. Il centro di quarantena in Italia L’Italia ieri ha dovuto fare i conti prima con la paura paura, quindi con le tanto temute certezze. Le autorità hanno impedito ad una nave della Costa Smeralda di attraccare a Civitavecchia, per verifiche su due passeggeri cinesi. I test per il Coronavirus sono risultati negativi, ma in serata il Premier Conte ha comunque confermato i primi 2 casi ... thesocialpost

