Coronavirus, Salvini attacca il governo: “Scarso controllo preventivo” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Matteo Salvini attacca il governo sulla gestione dei casi di Coronavirus. Il leader della Lega accusa uno scarso controllo preventivo Tutto il mondo è nel caos per il proliferarsi del Coronavirus. In questi ultimi giorni anche in Italia l’allerta è massima, visto che ci sono stati dei casi confermati di persone contagiate dell’epidemia influenzale proveniente … L'articolo Coronavirus, Salvini attacca il governo: “Scarso controllo preventivo” proviene da www.inews24.it. inews24

AlessiaMorani : #Salvini è un #NoVax e oggi fa campagna elettorale sul #coronavirus. Volevo solo informarvi come si scrive cialtron… - repubblica : Coronavirus, Salvini: 'Frontiere aperte, incapaci al governo'. Faraone (Iv): 'Sciacallo'. Orlando (Pd): 'Un poverac… - LegaSalvini : SALVINI INTERVIENE SUL CORONAVIRUS, SECONDO IL LEADER DELLA LEGA CI VOGLIONO PIÙ CONTROLLI -