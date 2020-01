Coronavirus, sale a 258 il bilancio delle vittime, il numero dei contagiati supera i 10mila (Di sabato 1 febbraio 2020) Sono 258 i morti per il Coronavirus: nella giornata di oggi, 31 gennaio, sono stati registrati 45 nuovi decessi nella provincia di Hubei. E i contagi sono saliti in 24 ore di 1.347 nuovi casi. Lo fa sapere il governo cinese. Il numero dei contagiati in tutto il mondo arriva a superare i 10mila. Anche in Europa aumenta il numero di casi accertati: attualmente si contano 16 persone contagiate. Sei in Germania tra cui un bambino, cinque in Francia, uno in Finlandia, due nel Regno Unito e due anche in Italia. Negli Stati Uniti, dove è stato accertato il settimo caso di Coronavirus, è stata dichiarata l’emergenza sanitaria nazionale. Stessa decisione presa dal governo italiano che ha deciso di nominare Angelo Borrelli commissario straordinario. Leggi anche: Coronavirus, le università italiane che stanno sospendendo i viaggi degli studenti in CinaCoronavirus, Di Maio: ... open.online

