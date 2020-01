Coronavirus Roma: stato d’emergenza in vista, i turisti contagiati (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus Roma: stato d’emergenza in vista, i turisti contagiati Coronavirus Roma, le ultime notizie dopo lo stato d’allerta e la conferenza stampa in diretta tv indetta dal premier Giuseppe Conte, affiancato dal ministro della Salute Roberto Speranza. Anche la capitale italiana rientra tra le città in cui è stato registrato il Coronavirus e l’Italia si aggiunge ai Paesi europei (dopo Francia, Germania, Finlandia e Regno Unito, in cui sono stati accertati oggi due casi) in cui si sono registrati casi di contagio (qui potete vedere la mappa Coronavirus in tempo reale). Coronavirus Roma: chi sono i turisti contagiati I contagiati non sono di nazionalità italiani, ma una coppia di turisti cinesi provenienti da Wuhan, che avevano programmato un viaggio in Italia, nelle città d’arte. Dopo l’arrivo a Malpensa lo scorso 23 gennaio, i due cinesi avrebbero fatto tappa a ... termometropolitico

