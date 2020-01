Coronavirus Roma, l’istituto Spallanzani: “Nessun contagio da casi di Roma, siamo quasi certi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il direttore scientifico dell''Istituto Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani' ha chiarito che quasi certamente non ci saranno altri contagi a Roma dai due cinesi risultati positivi ieri sera al Coronavirus. "siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi, i cittadini devono stare tranquilli", ha dichiarato a Radio Capital Giuseppe Ippolito. fanpage

MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Speranza: 'I due casi accertati di #Coronavirus in Italia sono in isolamento all'ospedale… -