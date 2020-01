Coronavirus Roma, il viceministro Sileri: “La mascherina? Una stupidaggine enorme, non serve” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus in Italia: ieri due turisti cinesi sono risultati positivi al Coronavirus a Roma. "La mascherina? È una stupidaggine enorme, non serve a nulla", ha dichiarato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri in diretta alla trasmissione di Radio Uno 'Radio Anch'io'. D'accordo gli esperti. fanpage

