Coronavirus Roma, cartello in un bar in pieno centro: «Vietato l’accesso a chi arriva dalla Cina», subito rimosso (Di venerdì 31 gennaio 2020) La situazione Coronavirus a Roma sta sfuggendo di mano: non per le autorità impegnate ad arginare i contagi ma per la gran parte dei cittadini, fortemente spaventati. Mentre il governo italiano invita a non creare inutili allarmismi, alcuni esercenti del centro città chiudono letteralmente le porte ai cinesi, e a chiunque provenga dalle zone in cui il virus si è repentinamente sviluppato. Nella giornata di oggi, venerdì 31 gennaio 2020, dopo la conferma dei casi di contagio dei due turisti cinesi in soggiorno a Roma all’Hotel Palatino di via Cavour, sulla porta di un bar del centro è apparso un cartello, successivamente rimosso. Coronavirus Roma, cartello di divieto in un bar del centro «Viste le ultime disposizioni di sicurezza, – si legge sul foglio affisso sulla vetrina di un esercizio di Via del Lavatore, vicino Fontana di Trevi – in questo bar è Vietato l’accesso ... urbanpost

matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Speranza: 'I due casi accertati di #Coronavirus in Italia sono in isolamento all'ospedale… -