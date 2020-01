Coronavirus, Roberto Burioni a PiazzaPulita: "Il vaccino sarebbe fondamentale, ma non è detto che si trovi" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Coronavirus è ufficialmente arrivato in Italia: due casi, rivelati nella serata di giovedì 30 gennaio da Giuseppe Conte in persona. Il contagio riguarda due turisti cinesi della zona di Wuhan, che si trovano nel Belpaese. Notizie che ovviamente fanno crescere il livello dell'allarme e la psicosi, liberoquotidiano

