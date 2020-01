Coronavirus, ragazza campana bloccata in aeroporto: “Siamo in serio pericolo” (VIDEO) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto “Lei è Clara, una mia amica che è in Cina dal mese di ottobre per motivi lavorativi. È da 10 ore bloccata in aeroporto in Cina con altri 15 ragazzi italiani e non ha la più pallida idea di cosa fare”. E’ questo l’allarme lanciato da un giovane napoletano che ha condiviso il VIDEO dell’amica bloccata in aeroporto da oltre 10 ore insieme a una folla in attesa di salire sul prossimo aereo che possa condurli a casa. Si tratta di Clara Avino, originaria della provincia di Napoli, che si trova in Cina per lavoro ma per lei il ritorno in Italia è divenuto una vera e propria “Odissea”. Proprio a causa del blocco di tutti i voli in entrata e in uscita dalla Cina da parte del governo italiano, tutti i passeggeri in partenza sono stati costretti a trovare un’altra soluzione. Clara, infatti, farà scalo a Francoforte per poi ... anteprima24

