Coronavirus | quanto è effettivamente pericoloso?

quanto è effettivamente pericoloso il nuovo Coronavirus cinese, rispetto alla Sars, o all'Ebola, o alla comune influenza? Come spiega il quotidiano francese le Figaro, sebbene sia ancora prematuro poter avanzare delle conclusioni (i dati definitivi potranno essere raccolti solo una volta terminata l'epidemia) il Coronavirus, o meglio 2019-nCoV, sembra al momento meno letale rispetto ad esempio al "cugino" della Sars. In base ai dati attualmente a disposizione il 20% dei casi sono "gravi" mentre il tasso di mortalità si aggira attorno al 2%; nel caso della Sras, la pecentuale di casi gravi era del 50% mentre quello di mortalità complessivo sfiorava il 10% (il 43% negli ultrasessantenni). Per non parlare dell'Ebola, il cui tasso medio di mortalità è attorno al 25% ma che può arrivare fino al 90%; il comune virus dell'influenza ha un tasso di letalità basso, dell'ordine dello 0,3%, ma data ...

