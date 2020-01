Coronavirus: quando rientreranno gli italiani e dove verranno messi in quarantena? (Di venerdì 31 gennaio 2020) I connazionali che si trovano a Wuhan, centro da cui è propagato il Coronavirus, stanno per rientrare in Italia. dove, come e quando avverrà il rimpatrio? Il Coronavirus sta terrorizzando tutto il mondo a oggi in Cina si contano circa 200 morti e, come si legge su diversi comunicati stampa, i 38 morti della giornata … L'articolo Coronavirus: quando rientreranno gli italiani e dove verranno messi in quarantena? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

