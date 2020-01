Coronavirus, primo caso in Svezia, 195 americani in quarantena. The Lancet: “Potrebbero essere infettate oltre 75 mila persone”. (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per il nuovo Coronavirus cinese, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’emergenza globale e quindi tutto il mondo è in allerta, pronto ad attuare tutte le misure necessarie per tentare di arginare la diffusione della malattia. Mentre continuano a crescere le vittime, finora registrate tutte in Cina, e i contagi anche al di fuori del Paese asiatico, secondo una stima pubblicata sulla rivista ‘The Lancet‘, il nuovo Coronavirus emerso a Wuhan potrebbe aver infettato già qualcosa come 75.800 persone in Cina. La ricerca, diretta da Gabriel Leung dell’University of Honk Kong, suggerisce che altre città cinesi potrebbero aver già importato dozzine di infezioni, “in numero sufficiente da iniziare epidemie locali. In base alle nostre stime, noi invitiamo con urgenza le autorità mondiali affinché i piani e gli interventi di contrasto siano approntati ... meteoweb.eu

beppe_grillo : Alcune informazioni sul #Coronavirus, perché la conoscenza é il primo antidoto. Leggete e condividete. - davidefaraone : Due i virus da arginare: il #coronavirus su cui l’Italia sta lavorando tanto, poi c’è quello della psicosi, contagi… - RobertoBurioni : Desidererei che si trovasse immediatamente un vaccino contro il coronavirus per due motivi. Il primo perché salvere… -