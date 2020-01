Coronavirus, primo bambino contagiato in Germania (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il ministero della Salute del Land della Baviera ha reso noto che un bambino è stato contagiato dal Coronavirus in Germania: si tratta del figlio di un dipendente della ditta Webasto di cui ieri, 30 gennaio, era stato annunciato il contagio. Finora in Germania i casi confermati sono sei, tutti collegati all’impresa bavarese che aveva ospitato una donna cinese risultata poi affetta dal virus una volta rientrata nel suo Paese. Il padre e il bambino sono stati ricoverati e isolati nell’ospedale di Trostberg. I sanitari ritengono che anche il resto della famiglia possa essere stato contagiato: il dipendente della Webasto ha tre figli, di età compresa fra sei mesi e cinque anni. E adesso tutto il nucleo familiare verrà sottoposto ai test. L’asilo infantile frequentato dal bambino che ha contratto il virus resta per ora aperto. Si indaga per individuare le ... open.online

