Coronavirus, primi due casi di contagio a Roma. Il Governo dichiara lo stato di emergenza. Alle 10 il Consiglio dei ministri (Di venerdì 31 gennaio 2020) Secondo quanto riferisce un lancio dell’agenzia Ansa, il Consiglio dei ministri si riunirà alle 10 di questa mattina per dichiarare lo stato di emergenza in merito all’epidemia da Coronavirus che ieri si è estesa anche all’Italia con i primi due casi di contagio. Si tratta di due turisti cinesi che stavano soggiornando nella Capitale e ora sono ricoverati allo Spallanzani. La notizia è stata data ieri sera dal premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'articolo Coronavirus, primi due casi di contagio a Roma. Il Governo dichiara lo stato di emergenza. Alle 10 il Consiglio dei ministri LA NOTIZIA. lanotiziagiornale

