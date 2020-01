Coronavirus, presunto caso a New York ma le autorità negano: “Contagio possibile anche senza sintomi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alcune zone del Queens hanno ricevuto un monito ad essere prudenti in caso di visita all’ospedale Elmhurst per un possibile caso di Coronavirus. Lo scrive il Daily News. Il messaggio dice che un uomo asiatico di circa 50 anni e’ stato ricoverato in quell’ospedale con il virus cinese, ma il dipartimento sanita’ della citta’ ha riferito di non avere per ora alcuna informazione su casi confermati di Coronavirus a New York. “Contagio possibile anche senza sintomi” Il Coronavirus può essere trasmesse anche da persone che non manifestano sintomi. Lo ha sottolineato Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale Usa per le allergie e le malattie infettive, fra i maggiori esperti al mondo sulle malattie infettive, commentando in una conferenza stampa i risultati di uno studio pubblicato sul ‘New England Journal of ... meteoweb.eu

