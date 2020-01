Coronavirus, pranzo di solidarietà a Chinatown contro le fake news (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’assessore alle Politiche del lavoro, attività produttive e commercio del Comune di Milano, Cristina Tajani, Marco Marbieri, segretario generale, e Francesco Wu, consigliere referente per l’imprenditoria straniera di Confcommercio a Milano, si troveranno alle ore 12 in via Lomazzo per un pranzo di solidarietà nel cuore di Chinatown. Cristina Tajani a Chinatown “Domani (ovvero oggi) sarò a Chinatown, al ristorante Ramen, con il consigliere di Confcommercio Francesco Wu e il segretario generale Marco Barbieri per un pranzo contro false notizie e irragionevoli psicosi che stanno danneggiando la comunità cinese a Milano. La vicenda del Coronavirus è ovviamente un fatto serio, che va fronteggiato con il supporto della scienza, della ragione e dell’azione di prevenzione che le nostre autorità sanitarie hanno già messo in atto. Pranzare in un ristorante cinese a Milano, o mandare ... notizie

