Coronavirus, pranzo di solidarietà a Chinatown contro le fake news (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’assessore alle Politiche del lavoro, attività produttive e commercio del Comune di Milano, Cristina Tajani, Marco Marbieri, segretario generale, e Francesco Wu, consigliere referente per l’imprenditoria straniera di Confcommercio a Milano, si sono ritrovati alle ore 12 in via Lomazzo per un pranzo solidale nel cuore di Chinatown, in segno di vicinanza alla comunità cinese dopo la diffusione del Coronavirus. Coronavirus: il pranzo solidale a Chinatown Poco dopo le 12 di venerdì 31 gennaio Cristina Tajani, assessore alle attività produttive del Comune di Milano, ha raggiunto Chinatown per il pranzo solidale a base di Ramen e costine. “Sono qui per portare un messaggio di vicinanza e solidarietà alla comunità cinese e di rassicurazione ai cittadini sulla diffusione del rischio” ha detto la Tajani al suo arrivo. L’invito del Comune è “non lasciarsi ... notizie

LalaHu9 : Pranzo contro psicosi da #coronavirus @cristajani: Qui per portare messaggio di vicinanza e solidarietà a comunità… - Vittoriozarrell : RT @rep_milano: Pranzo anti-psicosi Coronavirus, Comune e Confcommercio a Chinatown: 'Solidarietà alla comunità di Milano' [aggiornamento d… - TalisaTvl : Madre: 'ah, che preoccupazione il coronavirus' Io, al supermercato orientale in pausa pranzo: -