Coronavirus, Pietro Senaldi: "No alla caccia all'untore cinese, ma c'è qualcosa che non torna in Italia" (Di venerdì 31 gennaio 2020) "Il Coronavirus è arrivato in Italia, ce l'aspettavamo", spiega il direttore di Libero Pietro Senaldi. "Il governo si è riunito e ha detto: niente panico. Noi condividiamo gli inviti a non cedere al razzismo e alla caccia all'untore cinese, ma perché non ci sia panico il governo deve dare l'idea che liberoquotidiano

guido110170 : RT @Libero_official: Il commento di Pietro Senaldi: 'No alla caccia all'untore, ma per evitare il panico il #governo deve fare qualcosa' #c… - macmac______ : RT @Libero_official: Il commento di Pietro Senaldi: 'No alla caccia all'untore, ma per evitare il panico il #governo deve fare qualcosa' #c… - Ivic94757448 : RT @Libero_official: Il commento di Pietro Senaldi: 'No alla caccia all'untore, ma per evitare il panico il #governo deve fare qualcosa' #c… -