Coronavirus, parla Vittorio Feltri: “Siamo tutti un po’ cinesi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Vittorio Feltri ha scritto un editoriale per esaminare il tema dell’accoglienza dei cinesi in Italia e il panico da Coronavirus che si sta diffondendo anche nel Bel Paese: ecco il suo pensiero C’è un motivo se le persone di nazionalità cinese vengono bene accolte in Italia, a differenza di quanto accade ai migranti che arrivano … L'articolo Coronavirus, parla Vittorio Feltri: “Siamo tutti un po’ cinesi” NewNotizie.it. newnotizie

La7tv : #piazzapulita Parla il giornalista del New York Times Chris Buckley che si trova nella città blindata di Wuhan, in… - Radio1Rai : ?? A @radioanchio con @giorgiozanchini si parla di #coronavirus, vertice di governo e #Brexit con: @piersileri, Mari… - CarloCalenda : La volata! Faccio panel con altre 20 persone in cui si parla di tasse, pensioni etc. mai fatto un’intervista singol… -