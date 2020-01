Coronavirus, parla la virologa Ilaria Capua: “Questa epidemia ci costerà tantissimo” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ilaria Capua, virologa italiana di fama mondiale, risponde dal suo ufficio alla Florida University alle domande di Fanpage.it sul Coronavirus: "Questa sarà un'epidemia che costerà tantissimo. questo Coronavirus finirà per fare il giro del mondo. Già oggi potrebbero esserci molti più infetti di quel che si crede". fanpage

