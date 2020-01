Coronavirus, parla il viceministro: “Indossare la mascherina non serve” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sminuisce l’uso della mascherina per evitare il contagio. E gli esperti sposano la sua tesi. Si continua a parlare tanto in Italia del Coronavirus e del rischio di contagio. La notizia data dal premier Giuseppe Conte in merito ai primi due casi nel nostro Paese è solo la punta … L'articolo Coronavirus, parla il viceministro: “Indossare la mascherina non serve” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

