Coronavirus, occasioni di mercato per i club italiani: tutti i big pronti a lasciare la Cina [FOTO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus – Il Coronavirus è un virus proveniente dalla Cina che sta terrorizzando il mondo, sono già diversi i morti più tantissimi contagi, sono stati confermati anche due casi in Italia ed adesso si sta provando a prendere le contromisure per evitare nuovi problemi alla popolazione. Il virus ha portato conseguenze anche al mondo del calcio, in Cina sono stati rinviati tutti i campionati, adesso anche i calciatori hanno paura ed in molti sembrano intenzionati a lasciare la Super League cinese, negli ultimi anni sono andati in porto alcuni trasferimenti anche dal campionato di Serie A, adesso si profila un percorso inverso. Occhi dunque agli affari last-minute, nel breve-medio periodo i big sembrano intenzionati a lasciare la Cina. Ma entriamo nel dettaglio. Sembrano destinati a tornare in Europa calciatori molto importanti, spiccano i nomi di Oscar e Paulinho ma anche ... calcioweb.eu

