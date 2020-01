Coronavirus, nuovi casi sospetti in Calabria e Marche (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo la conferma dei primi due casi accertati di Coronavirus in Italia, continua la presenza di casi sospetti: una donna in Calabria e una bambina nelle Marche sono poste in stato di isolamento perché sospettate di aver contratto il virus. Coronavirus in Calabria e nelle Marche Per quanto riguarda la Calabria si tratta di una donna di 36 anni tornata il 29 gennaio 2020 dalla Cina e atterrata a Roma per poi trasferirsi a Lamezia. La donna ha iniziato a sentirsi male mentre era a casa insieme ai familiari a Taurianova, manifestando i sintomi tipici del virus cinese, vale a dire febbre e tosse. I suoi parenti hanno contattato il medico ed è stata trasferita al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive. Svolto i test per valutare la sua positività o meno al virus 2019 n-CoV, si trova ora in quarantena. Qualora dovesse ... notizie

