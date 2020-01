Coronavirus, nessuna psicosi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma. L’emergenza del Coronavirus (2019 nCoV) si spiega con i numeri. Quasi diecimila casi sono stati confermati in tutto il mondo. Duecentotredici morti in Cina. Novantotto casi in diciotto paesi. Il virus, stando ai dati attuali, ha un tasso di mortalità del 2 per cento. Oltre ai problemi sanitari ilfoglio

ilfoglio_it : #Coronavirus nessuna psicosi. Dichiarare l’emergenza sanitaria globale e nazionale serve a proteggere, senza allarm… - Giacinto_Bruno : RT @ilfoglio_it: #Coronavirus nessuna psicosi. Dichiarare l’emergenza sanitaria globale e nazionale serve a proteggere, senza allarmismi -… - Angelin97458545 : RT @ilfoglio_it: #Coronavirus nessuna psicosi. Dichiarare l’emergenza sanitaria globale e nazionale serve a proteggere, senza allarmismi -… -