Coronavirus, napoletana bloccata per ore in aeroporto in Cina prima di ripartire per l’Italia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una giovane napoletana, in Cina da diverse settimane per lavoro, è rimasta bloccata per più di dieci ore in un aeroporto cinese a causa del blocco dei voli da e per l'Italia. Lo sfogo affidato ad Instagram, poi il lieto fine: la giovane, assieme ad altri italiani, è ripartita verso Francoforte, dal cui aeroporto dopo i controlli di rito, viaggerà verso l'Italia. fanpage

