Coronavirus, morto disabile durante quarantena padre/ 2 pasti in 6 giorni dallo Stato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus in Cina, morto 17enne disabile con padre e fratello in quarantena per il rischio epidemia: lo Stato gli ha dato da mangiare 2 volte in 6 giorni ilsussidiario

stanzaselvaggia : Coronavirus. In Cina morte 56 persone, la maggior parte sopra gli 80 anni e già malate. Gli abitanti della Cina son… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, per l'Oms 'il rischio a livello globale è elevato' A Pechino il primo morto e otto nuovi contagiati… - ChiamatemiF : RT @dicroico76: ANSA: Primo caso di Coronavirus in Italia. Morto un Cagliaritano. -