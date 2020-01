Coronavirus, Matteo Salvini attacca ancora il governo: "Contagiati, hanno girato mezza Italia in libertà?" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gli hanno dato dello "sciacallo" per aver messo in discussione l'operato del governo sul Coronavirus. Si parla di Matteo Salvini, accusato dalle sinistre e dal M5s di speculare sull'emergenza. Eppure con il passare delle ore le accuse contro l'esecutivo per come ha gestito l'emergenza sono fioccate liberoquotidiano

fanpage : Matteo Salvini salta sull’onda del trending mediatico per alimentare una diffidenza ingiustificata verso i migranti - AndreaMarcucci : In pochi giorni Matteo #Salvini è passato da molestatore al citofono a virologo d'assalto. Anche il #coronavirus s,… - La7tv : #tagada Il giornalista @a_padellaro commenta l'attacco via Twitter di @matteosalvinimi al governo sul #Coronavirus:… -