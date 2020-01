Coronavirus, Maria Teresa Meli contro il governo: “Fanno cose da pazzi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Secondo Maria Teresa Meli, giornalista italiana per il Corriere, il governo non è in grado di gestire l’emergenza Coronavirus. Infatti, dopo i primi due casi confermati a Roma e il terzo sospetto, l’intervento della penna italiana accusa l’esecutivo. Ospite a Coffee Break su La7, Maria Teresa Meli lancia un duro attacco ai vertici istituzionali. Secondo quanto sostenuto, i vertici formali, le conferenze stampa e l’emergenza dichiarata dal Cdm il 31 gennaio servono a nulla o poco per combattere l’epidemia. Nel frattempo, inoltre, spunta un cartello all’esterno di un bar di Roma che vieta l’accesso alle persone cinesi: è polemica. Maria Teresa Meli sul Coronavirus “Un governo che non decide, che non si prende responsabilità“, questa è la prima accusa che Maria Teresa Meli lancia all’esecutivo rispetto alle mosse contro il ... notizie

Radio1Rai : ?? A @radioanchio con @giorgiozanchini si parla di #coronavirus, vertice di governo e #Brexit con: @piersileri, Mari… - Maria_Rizzotti : #CoronaVirus No Allarmismi ma trasparenza. ???? In questa fase delicata da gestire l’Italia è chiamata ad agire con… - Marco_Zum : RT @Adri19510: QUESTO GOVERNO DI M...., PRIMA FA SCAPPARE I BUOI E POI CHIUDE LA STALLA, VERGOGNATEVI METTETE A RISCHIO LA POPOLAZIONE ITAL… -