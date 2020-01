Coronavirus, Marek Hamsik lascia la Cina: “Siamo preoccupati” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Chinese Football Association, ovvero la Federcalcio cinese, ha deciso di rinviare tutte le partite in programma nel 2020 e ora i campioni del calcio mondiale finiscono sul mercato. Tutta colpa del Coronavirus. L’allarme epidemia può cambiare gli scenari del calciomercato. Yannick Ferreira Carrasco è tornato all’Atletico Madrid, club che aveva lasciato nel febbraio 2018 per trasferirsi nella Super League cinese e vestire la maglia del Dalian Yifang. E’ il primo caso di “fuga”, ma l’estendersi del contagio del virus potrebbe presto portare altri calciatori stranieri della Super League a cercare squadre lontano dalla Cina. Anche Marek Hamsik sta pensando al suo futuro. L’ex centrocampista del Napoli, si è trasferito lo scorso febbraio al Dalian Yfang per 20 milioni di euro e ha firmato un contratto triennale da 9 ... anteprima24

Olimpia02191317 : RT @areanapoliit: Coronavirus, paura per Marek Hamsik: torna dalla Cina. Il papà: 'Siamo preoccupati - solonapoli24 : Hamsik torna in Slovacchia dalla Cina per il Coronavirus, il padre: “Siamo preoccupati” Il Coronavirus in Cina spav… -