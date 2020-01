Coronavirus, l’OMS dichiara lo stato di emergenza globale: cosa significa e cosa succederà ora (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di emergenza globale per l’epidemia di Coronavirus in Cina. Gli esperti hanno dato l’annuncio ieri sera dopo un incontro del comitato di emergenza dell’OMS a Ginevra. Parlando alla stampa, il Dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, ha detto: “Il motivo principale per questa dichiarazione non è a causa di quello che sta accadendo in Cina, ma a causa di quello che sta succedendo in altri Paesi. La nostra più grande preoccupazione è il potenziale del virus di diffondersi nei Paesi con sistemi sanitari più deboli e che sono poco preparati ad affrontarlo”. AP/LaPresse La scorsa settimana, l’OMS aveva detto che era “troppo presto” per dichiarare un’emergenza internazionale di salute pubblica (o Pheic, Public Health emergency of International Concern), ma ieri l’azione si è resa necessaria per ... meteoweb.eu

sole24ore : #CoronaVirus, l’#Oms, Organizzazione mondiale della sanità decreta l’emergenza globale. Ecco gli effetti sull’econo… - Agenzia_Ansa : L'Oms dichiara l'emergenza globale per il #Coronavirus #ANSA - SkyTG24 : L'#OMS ha convocato d'urgenza una riunione nella quale potrebbe essere dichiarata l'emergenza per l'epidemia del… -