Coronavirus, lo Spallanzani rassicura: “Contagi solo da chi ha sintomi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Durante una conferenza stampa tenuta all’ospedale Spallanzani di Roma, quello in cui sono ricoverati i due casi accertati di Coronavirus presenti in Italia, i vertici hanno fornito aggiornamenti sulle loro condizioni e dato rassicurazioni in merito al modo in cui avvengono i contagi. Conferenza allo Spallanzani sul Coronavirus Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale, ha reso noto che le condizioni dei due turisti cinesi che hanno contratto il virus sono discrete. Soltanto il marito ha un interessamento polmonare più pronunciato, ma niente di estremamente preoccupante. Ha poi aggiunto che in tutto nel reparto di malattie infettive sono ricoverati dodici pazienti provenienti da diverse zone della Cina che presentano sintomi modesti. In osservazione ci sono anche 20 asintomatici che, essendo del loro stesso gruppo turistico, hanno avuto contatti primari con la ... notizie

