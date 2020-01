Coronavirus, l’itinerario dei turisti cinesi ricoverati a Roma: ecco le città che hanno visitato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono in condizioni “discrete” i due cittadini cinesi risultati positivi al Coronavirus e ricoverati all’Istituto malattie infettive Spallanzani di Roma, dove sono in tutto 32 le persone sotto osservazione. La moglie di 65 anni si trova, appunto – hanno reso noto i medici – in condizioni di salute discrete con iniziale interessamento intersiziale. Il marito, 66 anni, è anche lui in discrete condizioni “pur con un interessamento polmonare più pronunciato”. “Oggi alle 13 la Asl competente di Roma centro ha informato l’albergo concludendo che non si ravvede la necessità di ulteriore iniziative di sanità pubblica”, ha fatto sapere l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. La cura per loro “prevede reidratazione per via endovenosa, la terapia antibiotica per il paziente maschio e una terapia locale per la ... caffeinamagazine

