Coronavirus, l’Italia ha dichiarato lo stato di emergenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza il giorno dopo l’annuncio dei primi due casi accertati di Coronavirus nel nostro Paese. Coronavirus E’ terminato a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri che ha deliberato, a quanto si apprende, lo stato di emergenza “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, come si legge nell’ordine del giorno della riunione. Restano infatti confermati i due casi di infezione “che riguardano due turisti cinesi arrivati da pochi giorni in Italia”. Lo ha detto ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il vertice di maggioranza in presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza. “Non ci siamo fatti trovare impreparati”, ha aggiunto il ... 2anews

matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… - Corriere : L’Italia ferma i voli con la Cina, ma 5 aerei stanno ancora arrivando - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -