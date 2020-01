Coronavirus, l’Italia dichiara lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRoma – La notizia è arrivata al termine della riunione a Palazzo Chigi: il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di emergenza sanitaria in Italia per sei mesi. Con un provvedimento il Governo esercita dei poteri sostitutivi degli enti locali e garantisce degli interventi immediati a favore di popolazione e territorio, con mezzi e poteri straordinari. Il provvedimento è arrivato a seguito della certificazione dei due primi casi in assoluto di Coronavirus in Italia. Trattasi di una coppia di turisti cinesi provenienti da Wuhan che, atterrati il 23 gennaio scorso a Milano, sono arrivati a Roma qualche giorno fa. I due, attualmente ricoverati allo Spallanzani, sono stati anche a Parma. L'articolo Coronavirus, l’Italia dichiara lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi proviene da Anteprima24.it. anteprima24

