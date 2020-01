Coronavirus, l’Istituto Spallanzani: l’ospedale che gestì Ebola e Sars ha152 posti letto (Di venerdì 31 gennaio 2020) È il nome che ricorre più spesso in questi giorni come il presidio che deve stabilire se è influenza stagionale o il temuto Coronavirus. L’Istituto Spallanzani di Roma fa questo e altro. Ha più di 400 tra medici, infermieri e personale sanitario in genere, 152 posti letto e una dotazione di laboratori e attrezzature per lo studio e la cura di patologie infettive pericolose, dalla Sars ad Ebola, unica in Italia e riconosciuta anche a livello mondiale. Ed è qui che sono stati ricoverati i due turisti cinesi ed è lo stesso ospedale che nel 2015 curò i due casi italiani di Ebola. La storia dell’Istituto inizia nel 1936, quando viene fondato per la lotta alle malattie infettive con particolare ‘focus’ sulla poliomelite. La struttura viene ricostruita negli anni ’90 in risposta all’emergenza Hiv, e viene dichiarata Irccs nel 1996, mentre dal 1995 è ‘polo di ... ilfattoquotidiano

