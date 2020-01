Coronavirus, l’Inter aiuta la Cina: donate 300.000 mascherine a Wuhan (Di venerdì 31 gennaio 2020) L'Inter fornisce il suo supporto alla popolazione di Wuhan, colpita dal Coronavirus. Il club nerazzurro ha donato 300.000 mascherine alla città cinese per aiutare autorità e popolazione nell'opera di contrasto all'emergenza legata alla diffusione del virus. Il presidente Steven Zhang: "Siamo con voi, siate forti". fanpage

FBiasin : E comunque in attesa di prendere il #coronavirus porto stoicamente avanti il mio misero lavoro: mi è stata esclusa… - Alberto200801 : RT @NonConoscoVG: Suning, in collaborazione con l'Inter, garantirà 1 milione euro alla città di Wuhan (Cina), per la grave epidemia del Cor… - sportli26181512 : #Inter #Notizie Coronavirus, l’Inter aiuta la Cina: donate 300.000 mascherine a Wuhan: L'Inter fornisce il suo supp… -