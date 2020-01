Coronavirus, le tappe dei turisti cinesi contagiati: dopo Milano, sono stati anche a Firenze (Di venerdì 31 gennaio 2020) Continuano a essere stabili le condizioni dei due turisti cinesi contagiati dal Coronavirus e ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma nella notte del 30 gennaio. L’uomo di 67 anni e sua moglie di 66 erano atterrati a Malpensa e avrebbero dovuto proseguire il loro viaggio in Italia da Roma a Sorrento per poi fermarsi a Cassino assieme ad altri venti turisti cinesi. Secondo le prime ricostruzioni la coppia, dopo essere atterrata a Malpensa, sarebbe stata a Parma, Verona e sulla Costiera Amalfitana (secondo l’agenzia Dire) e anche a Firenze, come reso noto dalla Regione Toscana che «ha immediatamente attivato l’indagine epidemiologica, per individuare i possibili contatti a rischio (contatto stretto, ravvicinato e continuo)». Il resto della comitiva, con cui viaggiavano marito e moglie, è stata fermata a Cassino e scortata fino allo Spallanzani di Roma. «È ... open.online

