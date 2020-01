Coronavirus, le prime immagini del virus 2019-nCov (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta, negli Stati Uniti, ha reso nota l’immagine della morfologia strutturale del virus Coronavirus 2019-nCov. Quest’ultimo è stato identificato come causa dell’epidemia di malattie respiratorie scoppiata a Wuhan, in Cina. In base ai dati diffusi dall’Organizzazione mondiale della sanità i decessi provocati da questo virus sono 170 in Cina, con 7818 casi a livello globale. Le immagini del virus del Coronavirus Il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta, negli Stati Uniti, ha diffuso l’immagine della morfologia ultrastrutturale, ovvero la struttura non visibile con il microscopio ottico, ma soltanto con più potenti microscopi elettronici e ionici, del Coronavirus 2019-nCov. In base ad uno studio pubblicato su New England Journal of Medicine, riportato sul sito ... notizie

