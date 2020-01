Coronavirus: le 6 domande che si fanno gli scienziati (Di venerdì 31 gennaio 2020) L'ultimo numero della rivista Nature pubblica, in un lungo articolo dedicato al Coronavirus cinese, sei domande chiave che gli stessi scienziati si fanno sull'epidemia. Le risposte, se e quando ci saranno, si riveleranno fondamentali per fermare la diffusione dell'epidemia.1. Come si diffonde esattamente il virus?È la questione più urgente. Le autorità cinesi hanno confermato il contagio da persona a persona all'interno di un gruppo familiare, e da paziente a operatori sanitari. Monitorare la velocità con cui si verificano nuovi casi, e quando esattamente compaiono i sintomi, dovrebbe rivelare con quale facilità il virus si trasmette in una popolazione e il potenziale di persistenza dell'epidemia. All'inizio l'Oms aveva stimato il ritmo di contagio intorno a 1,4-2,5 (significa che ogni persona ne contagia in media 2), ora pare sia leggermente più alto: simili a quelli dell'epidemia di ... panorama

