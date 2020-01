Coronavirus, l’arrivo degli ultimi voli in Italia dalla Cina a Malpensa e Fiumicino: controlli a bordo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono attesi cinque voli questa mattina dalla Cina in Italia, partiti prima del blocco aereo annunciato dal premier Giuseppe Conte nella serata di ieri, 30 gennaio. Il primo atterrato è quello di Air China a Malpensa da Pechino. Ai passeggeri e al personale di bordo è stata misurata per tre volte la temperatura, da medici saliti con mascherine e tute a bordo dell’aereo prima dello sbarco, ed è stato consegnato un vademecum con le indicazioni dei presidi a cui rivolgersi in caso si avvertissero sintomi sospetti di Coronavirus. A riferirlo sono i parenti in attesa al Terminal arrivi B di Malpensa, in contatto con i loro cari che ancora devono uscire e sono in attesa dei bagagli, e alcuni assistenti di volo di Air China. All’aeroporto internazionale di Malpensa sono attesi nelle prossime ore anche uno volo da Hong Kong della compagnia Cathay Pacific, atteso alle 6:45, e uno ... open.online

