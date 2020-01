Coronavirus, la mappa e quanto è pericoloso (Di venerdì 31 gennaio 2020) L'Oms ha dichiarato nella serata di giovedì 30 gennaio l'«emergenza sanitaria globale» per il Coronavirus 2019-nCoV. Ad annunciarlo, lo stesso direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha detto: «La Cina ha preso straordinarie misure per fare fronte all'emergenza del virus 2019-nCoV, ha isolato il virus, lo ha sequenziato e condiviso i dati con tutti. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato ininterrottamente per tutto questo tempo». Tuttavia, al momento, non si può predire l'ampiezza del contagio e pertanto l'Oms ha dichiarato l'emergenza mondiale che implica misure di attenzione. Coronavirus, la mappa Intanto i morti sono saliti a 213 e i contagi totali a oltre 9.000, la stragrande maggioranza dei quali in Cina e in particolare nella provincia dello Hubei epicentro del focolaio del Coronavirus ... gqitalia

