Coronavirus: la mappa del contagio in tempo (quasi) reale, dalla Cina all’Italia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Questa mappa mostra in tempo (quasi) reale la diffusione del Coronavirs nel mondo. dalla Cina all'Italia, il sito viene aggiornato costantemente ed è stato realizzato dagli ingegneri informatici del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dell'Università Johns Hopkins (Stati Uniti). fanpage

andreabettini : Mappa interattiva sul #coronavirus realizzata alla Johns Hopkins University e costantemente aggiornata con i dati d… - FBusbani : RT @carlasignorile: #Coronavirus, dopo l'#Italia, anche in #GranBretagna, spuntano due pazienti (della stessa famiglia) contagiati dal viru… - Prof_Ramonte_ : RT @Corriere: La mappa per seguire (in tempo reale) la diffusione del coronavirus -