Coronavirus, la denuncia dalla Lega: "Ecco i controlli a Fiumicino", in che mani siamo? (Di venerdì 31 gennaio 2020) È allerta anche in Italia per il Coronavirus. Dopo i due casi già accertati e un terzo sospetto, gli ultimi cinque voli atterrati a Fiumicino sono controllati dagli addetti dell'aeroporto. O perlomeno questo è quello che crediamo. Ai migliaia di passeggeri a bordo di ciascun aeroplano è stata contro liberoquotidiano

giornalettismo : La denuncia della docente universitaria @LalaHu9: 'Episodio di #sinofobia sul Frecciarossa. Sono preoccupata per ch… - Miti_Vigliero : Coronavirus: fake news su festa S. Agata Gira su WhattsApp. Sindaco, nessuna allerta, denuncia a Polposta- Ultima… - AnsaSicilia : Coronavirus: fake news su festa S. Agata. Gira su WhattsApp. Sindaco, nessuna allerta, denuncia a Polposta | #ANSA -