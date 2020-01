Coronavirus, la Cina ammette i suoi errori: “Potevamo fermare prima l’epidemia, ci sono stati ritardi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo giorni di dubbi e sospetti, la Cina ha ammesso i ritardi nella risposta alla scoperta del nuovo Coronavirus di Wuhan, aggravando l’evoluzione dell’epidemia. “In questo momento mi sento in colpa, con rimorso e rimprovero“, ha detto Ma Guoqiang, segretario del Partito comunista cinese (Pcc) della città, la massima carica politica locale. “Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore dell’attuale“, ha detto in un’intervista all’emittente statale Cctv, diventando il primo funzionario cinese di un certo livello a fare il mea culpa a fronte di una situazione in cui oltre 50 milioni di persone sono in quarantena negli sforzi per abbattere il contagio. Prese di mira soprattutto le autorità locali, dell’Hubei e di Wuhan, focolaio ... meteoweb.eu

