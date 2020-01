Coronavirus, la bufala dell’Aula vuota. M5s: “Foto di Salvini è falsa, scattata prima della seduta” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Continua la propaganda di Matteo Salvini, che attacca la maggioranza cavalcando e alimentando l'allarme per il Coronavirus. Il leader della Lega posta una foto dell'Aula del Senato, mostrando i banchi vuoti durante l'informativa del ministro della Salute. Ma il M5s lo smentisce: "Quella foto è falsa, perché scattata prima che il ministro iniziasse a parlare. Quando qualche minuto dopo è iniziata la seduta e il ministro ha iniziato il suo intervento i senatori del Movimento 5 Stelle e della maggioranza erano presenti". fanpage

