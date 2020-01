Coronavirus, italiani a Wuhan rientreranno il 3 febbraio. Dichiarato lo stato d’emergenza: stop voli Italia-Cina. Discrete le condizioni due turisti cinesi ricoverati (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mentre l’emergenza Coronavirus evolve – in Italia e nel mondo – con nuovi contagi e con la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo italiano, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato che arriverà lunedì in Italia un volo con una ottantina di italiani provenienti da Wuhan, la città cinese focolaio del virus. Al loro arrivo, gli italiani saranno sottoposti ad “un regime sanitario in un luogo dedicato”. È la prima volta lo stato di emergenza viene Dichiarato per rischi sanitari. L‘esecutivo, guidato da Giuseppe Conte, ha deciso di stanziare 5 milioni per la gestione dell’emergenza, per una durata prevista di 6 mesi. Come ha confermato ieri sera il presidente del Consiglio la coppia cinese risultata positiva al test ora è ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma. Marito e moglie, di 67 e 66 anni, sono arrivati una ... ilfattoquotidiano

