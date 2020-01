Coronavirus Italia, ponte aereo per rimpatriare i cinesi (Di sabato 1 febbraio 2020) Prima di tutto i numeri: 3.300 cinesi che devono rientrare nel loro Paese entro il 3 febbraio. Si sta pensando a un ponte aereo. Sono quelli arrivati in Italia per un viaggio di piacere che... ilmessaggero

matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - ShooterHatesYou : Guardate quanto è irresponsabile il politico più potente, influente, ascoltato e seguito d'Italia. Quale messaggio… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… -