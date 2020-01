Coronavirus Italia, la bufala corre su Whatsapp (e spaventa): “Fate attenzione” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “E’ una fake news l’audio diffuso via Whatsapp da una sedicente infermiera del Policlinico Umberto I di Roma, in cui si parla di 27 casi sospetti di infezione da Coronavirus. La direzione sanitaria smentisce tassativamente. All’Umberto I sono stati registrati solo 2 casi sospetti, dichiarati negativi dopo gli accertamenti eseguiti dallo Spallanzani”. Lo comunica in un una nota la direzione sanitaria del Policlinico Umberto I di Roma. “In un momento come questo in cui l’Oms ha dichiarato l’emergenza globale per la salute dei cittadini, è gravissimo e da irresponsabili diffondere fake news che generano un ingiustificato allarme sociale – sottolinea l’Umberto I – La direzione aziendale ha già provveduto a sporgere denuncia alle autorità competenti affinché siano individuarti i responsabili”. ( dopo la ... caffeinamagazine

