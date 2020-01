Coronavirus Italia, confermati due casi a Roma: sospetti in Calabria e in Veneto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Coronavirus cinese si è manifestato concretamente anche in Italia: sono due, al momento, i casi accertati di contagio. Si tratta di due turisti cinesi in visita a Roma per i quali, nella serata di mercoledì 29 gennaio, era scattato l’allarme in un hotel del centro della capitale. Arrivati in città da Milano qualche giorno fa, i due viaggiavano su un autobus con una comitiva di una cinquantina di connazionali. Scortati ieri, giovedì 30 gennaio, all’ospedale Spallanzani, i turisti si trovano tutti al centro nazionale di malattie infettive di Roma. La chiamata per sospetto caso di Coronavirus era giunta dal Grand Hotel Palatino di via Cavour, dove la coppia alloggiava. Dalla struttura fanno sapere che la camera occupata dai turisti cinesi è stata sigillata dalla polizia, mentre sono in corso accertamenti e verifiche per tracciare tutti i contatti tra la coppia malata e altre ... urbanpost

